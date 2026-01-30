Firenze al via il ciclo di incontri ' I Compagni di Spadolini'

A Firenze parte il ciclo di incontri dedicato a Giovanni Spadolini. La Fondazione che porta il suo nome, insieme alla Fondazione Biblioteche della Cassa di Risparmio di Firenze, ha aperto l’evento nel centenario della nascita dello statista. La serie di incontri, intitolata

Firenze, 30 gennaio 2026 – Nel centenario della nascita di Giovanni Spadolini, la Fondazione che porta il suo nome, in collaborazione con la Fondazione Biblioteche della Cassa di Risparmio di Firenze, inaugura il ciclo di incontri I Compagni di Spadolini, seconda tappa del progetto culturale Maestri e Compagni, avviato nel 2025 in occasione del centenario della nascita del noto statista fiorentino. Un’iniziativa che non si limita alla commemorazione ma sceglie la strada dell’approfondimento, del confronto e della memoria viva. Tra i protagonisti più autorevoli della storia repubblicana italiana, Spadolini è stato il primo presidente del Consiglio non democristiano nella storia della Repubblica italiana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

