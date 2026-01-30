La Fiorentina si prepara a chiudere un colpo di mercato a notte fonda. Il club cerca un difensore e un mediano, ma finora non sono arrivati segnali concreti. I tifosi restano in ansia, aspettando novità entro lunedì.

Firenze, 30 gennaio 2026 - Il mercato della Fiorentina vive una fase di apparente immobilismo, soprattutto sul fronte degli arrivi, e tra i tifosi serpeggia un misto di attesa e preoccupazione. La speranza è che si tratti solo di una pausa strategica, il classico momento di calma prima di accelerare nelle battute finali della sessione, forse anche nella stessa giornata conclusiva di lunedì. Intanto, però, le operazioni concretizzate riguardano quasi esclusivamente le uscite. In questo senso, il club viola ha sistemato alcune situazioni secondarie ma necessarie. Nicolussi Caviglia ha trovato sistemazione con il formale rientro al Venezia e il nuovo prestito al Parma, mentre Nzola ha salutato in direzione Sassuolo, con il Pisa ben lieto di chiudere definitivamente il capitolo legato all’attaccante angolano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte - Difensore e mediano, caccia aperta fino a lunedì

Approfondimenti su Fiorentina Colpo di Mezzanotte

Nella settimana cruciale per la Fiorentina, l’attenzione si concentra sul reparto difensivo.

Il mercato della Fiorentina si concentra sulla ricerca di un nuovo difensore, con l’obiettivo di rafforzare la linea arretrata.

