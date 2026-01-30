Fiorentina Giuseppe Commisso | Riporteremo la squadra dove merita E vogliamo essere coinvolti nel Franchi

Giuseppe Commisso promette di riportare la Fiorentina ai livelli che merita. In un’intervista, il presidente chiarisce che la società continuerà sulla strada tracciata dal padre e che vuole essere coinvolto attivamente nel futuro del Franchi. «Vogliamo fare grandi cose e siamo pronti a lavorare sodo», dice Commisso.

FIRENZE – "Voglio essere molto chiaro su un punto fondamentale: la Fiorentina continuerà lungo il percorso iniziato da mio padre. Mia madre, la mia famiglia e io garantiremo continuità e porteremo avanti il suo lavoro, conducendo la Fiorentina al livello che la città di Firenze merita". Così il presidente della Fiorentina, Giuseppe Commisso, parlando sul sito ufficiale del club viola. "Lo faremo insieme a persone di fiducia, che ci sono state accanto per molti anni, come Mark Stephan, nostro Chief Executive Officer, e Alessandro Ferrari, nostro Direttore Generale -prosegue Commisso-. Alessandro gode della nostra piena fiducia, una fiducia costruita e guadagnata nel tempo, e continuerà a essere il nostro punto di riferimento, così come lo è stato per mio padre.

Giuseppe Commisso si rivolge ai tifosi della Fiorentina, promettendo di riportare il club dove merita.

Giuseppe Commisso lascia Firenze dopo aver trascorso le ultime ore in città con la madre Catherine.

