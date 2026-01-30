Finocchiaro Italia Viva chiede la rottamazione dei tributi locali nei comuni etnei

Carmelo Finocchiaro di Italia Viva chiede ai Comuni della provincia di Catania di eliminare subito i tributi locali. Lancia un appello a tutte le forze politiche responsabili dei 58 Comuni perché facciano presto. Vuole che si avvii subito la rottamazione, così i Comuni possono incassare subito. La richiesta arriva in un momento in cui molte amministrazioni cercano soluzioni rapide per fare cassa.

"Noi di Italia Viva - dichiara Carmelo Finocchiaro - chiediamo immediatamente che venga recepito dal Comune di Catania, ma più in generale anche dai Comuni etnei la possibilità di fare la rottamazione dei tributi locali, perché dobbiamo buttare fuori l’ipocrisia dicendo di ‘premiare gli evasori’. Così facendo - sostiene Finocchiaro - sono certo che risolveremo i problemi di migliaia di cittadini che per vari motivi non hanno potuto pagare le imposte locali che sono diventate care, anche se spesso i servizi sono inefficienti. Per cui rivolgiamo un accorato appello alle forze responsabili in Consiglio comunale, a Catania, ma anche a tutte le forze politiche responsabili dei Consigli comunali dei 58 Comuni della provincia di Catania, affinchè si proceda subito ad indire questa rottamazione.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Approfondimenti su Catania Comuni

Il consigliere comunale Bruno Brucchieri del gruppo Mpa-Grande Sicilia chiede che il Comune si muova rapidamente.

Confcommercio Giugliano ha presentato al Comune una richiesta ufficiale per attivare la procedura di definizione agevolata dei tributi locali.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Catania Comuni

Argomenti discussi: Maltempo, Finocchiaro (Italia Viva Catania): Dichiarare stato di calamità e ristori per imprese e cittadini colpiti; Grave degrado del manto stradale tra Pilastro e Reda: Fratelli d’Italia chiede risposte; ORRORE A UDINE: PICCOLO PEPE UCCISO DALLA CRUDELTÀ UMANA. LEAL IN PRIMA LINEA PER CHIEDERE GIUSTIZIA; Catanzaro, Baldino (M5S): Sul Consiglio dell’Ordine degli Avvocati servono verifiche straordinarie. Consiglio Nazionale Forense valuti estremi commissariamento.

Finocchiaro (Italia Viva) chiede la rottamazione dei tributi locali nei comuni etneiUn provvedimento pensato per portare nuove risorse nelle casse delle amministrazioni comunali Il dirigente del Coordinamento provinciale catanese di Italia Viva, Carmelo Finocchiaro, lancia un appello ... cataniatoday.it

Maltempo, Carmelo Finocchiaro (Italia Viva Catania): Dichiarare lo stato di calamità e chiedere provvedimenti di ristoro per imprese e cittadini colpitipoliticamentecorretto.com - Maltempo, Carmelo Finocchiaro (Italia Viva Catania): Dichiarare lo stato di calamità e chiedere provvedimenti di ristoro per imprese e cittadini colpiti ... politicamentecorretto.com

In una pubblicità che promuove le felpe brandizzate dell’evento è comparso sullo sfondo un tabellone luminoso che segnala un treno per Milano in ritardo di 35 minuti. Italia Viva: “Ormai con Matteo Salvini al ministero dei Trasporti, in Italia i ritardi dei treni son - facebook.com facebook

Oggi a Milano, all’Assemblea Nazionale di Italia Viva, abbiamo condiviso idee, visioni e obiettivi. Matteo Renzi ha tracciato una impostazione valoriale e programmatica forte e riformista. Abbiamo dato vita ad un confronto vero, partecipato, che ha confermato x.com