finanziamenti per le scogliere

La città di Fermo ottiene oltre un milione di euro dalla regione per proteggere la costa a Casabianca. Dopo aver partecipato a un bando, il Comune ha vinto i fondi necessari per completare, mantenere e rinforzare le scogliere già presenti. Ora si lavora per mettere in sicurezza la zona e prevenire eventuali danni causati dal mare.

Ulteriori finanziamenti per Fermo in tema di difesa della costa. Dopo aver partecipato ad un bando regionale, la città si è aggiudicata poco più di 1 milione di euro di finanziamenti per il completamento, la manutenzione ed il rinfoltimento delle scogliere emerse esistenti a Casabianca. In particolare, dopo gli interventi effettuati a novembre scorso con un importo di 217 mila euro su due delle sette scogliere esistenti, il nuovo contributo servirà per le restanti cinque. Il vice sindaco reggente, Mauro Torresi, spiega che si tratta di interventi importanti, "che attestano la cura e l’attenzione verso la nostra costa, per contrastare l’ erosione marina e per la difesa costiera, che si sommano a quanto già realizzato in questi anni sia sulla costa nord che in quella sud, nell’ambito di un percorso di azioni avviato già da tempo in questo senso". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Approfondimenti su Fermo Costa

Ultime notizie su Fermo Costa

Argomenti discussi: Difesa della costa, finanziamento da oltre 1 milione per le scogliere di Casabianca; Scossicci, dopo la piattaforma serve concretezza sulle scogliere.

