La finale maschile degli Australian Open 2026 si giocherà tra Alcaraz e Djokovic. L’evento si terrà nel primo weekend di febbraio a Melbourne, attirando migliaia di tifosi da tutto il mondo. La partita promette di essere una sfida epica e tutti sono già pronti a seguire l’incontro, che potrebbe entrare nella storia del tennis.

Appuntamento con la storia. Comunque vada, la finale maschile degli Australian Open 2026 resterà indelebile nelle memorie degli appassionati di tennis per sempre. Sì, perché i due contendenti si giocheranno un record che difficilmente potrà essere battuto. In campo, il numero uno del mondo Carlos Alcaraz e l’eterno Novak Djokovic, capace a 38 anni di eliminare dopo quattro ore di gioco Jannik Sinner che già pregustava il terzo successo di fila. Lo spagnolo scenderà in campo per diventare il più giovane a conquistare i quattro Slam, il serbo per vincere il 25esimo e diventare ancor più leggenda di questo sport. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Finale maschile Australian Open 2026, quando si gioca Alcaraz-Djokovic e dove vederla

Approfondimenti su Australian Open 2026

La finale degli Australian Open 2026 si giocherà tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic.

Questa sera si sfidano Aryna Sabalenka e Elena Rybakina nella finale femminile dell’Australian Open 2026.

