La Fiera di Sant’Orso torna a salire in montagna, questa volta verso le vette. Dopo più di mille anni, la tradizione si sposta dalla pianura di Aosta alla Stella di Pila. Gli artigiani e i visitatori sono chiamati a risalire tra le montagne per celebrare ancora una volta questa festa antica.

Dopo oltre mille anni in cui la montagna è scesa ad Aosta per la Fiera di Sant’Orso, oggi è la Stella di Pila a invitare la città e i suoi artigiani a risalire verso le vette. Per la 1026ª edizione, in scena oggi e domani, si celebra il legame tra il capoluogo, il territorio di Gressan e l’alta quota. "La Fiera rappresenta il momento in cui la montagna entra in città con la sua identità – spiega Davide Vuillermoz, presidente di Pila Spa –. Noi vogliamo completare idealmente quel percorso, invitando oggi la città a risalire. La Stella nasce come luogo di relazione per riconoscere il valore di questo legame". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Fiera di Sant'Orso. L'omaggio è in vetta

La Fiera di Sant'Apollonia torna ad Abbadia Lariana, come ogni febbraio.

