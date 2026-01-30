Fiera di Sant’Orso L’omaggio è in vetta

Da quotidiano.net 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Fiera di Sant’Orso torna a salire in montagna, questa volta verso le vette. Dopo più di mille anni, la tradizione si sposta dalla pianura di Aosta alla Stella di Pila. Gli artigiani e i visitatori sono chiamati a risalire tra le montagne per celebrare ancora una volta questa festa antica.

Dopo oltre mille anni in cui la montagna è scesa ad Aosta per la Fiera di Sant’Orso, oggi è la Stella di Pila a invitare la città e i suoi artigiani a risalire verso le vette. Per la 1026ª edizione, in scena oggi e domani, si celebra il legame tra il capoluogo, il territorio di Gressan e l’alta quota. "La Fiera rappresenta il momento in cui la montagna entra in città con la sua identità – spiega Davide Vuillermoz, presidente di Pila Spa –. Noi vogliamo completare idealmente quel percorso, invitando oggi la città a risalire. La Stella nasce come luogo di relazione per riconoscere il valore di questo legame". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

fiera di sant8217orso l8217omaggio 232 in vetta

© Quotidiano.net - Fiera di Sant’Orso. L’omaggio è in vetta

Approfondimenti su Fiera Sant Orso

Fiera di Sant'Apollonia 2026

La Fiera di Sant'Apollonia torna ad Abbadia Lariana, come ogni febbraio.

L'Antica Fiera dei Bogoni a Sant’Andrea di Badia Calavena

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Fiera Sant Orso

Argomenti discussi: Fiera di Sant’Orso 2026, arrivano i simboli: così cambia la classificazione degli artigiani; La Saint-Ours 2026; Aosta: cinque ristoranti da provare in occasione della Fiera di Sant’Orso; Fiera di Sant’Orso, Aosta si ferma: ecco come cambia la città tra divieti, navette e Ztl sospese.

fiera di sant orsoFiera di Sant’Orso. L’omaggio è in vettaDopo oltre mille anni in cui la montagna è scesa ad Aosta per la Fiera di Sant’Orso, oggi è ... msn.com

fiera di sant orsoPer Fiera di Sant'Orso più autobus tra Ivrea e Aosta con TrenitaliaIn occasione della Fiera di Sant'Orso, in programma ad Aosta domani 30 e sabato 31 gennaio, Trenitalia potenzia il servizio di collegamento su gomma tra Ivrea e Aosta, con 36 corse bus aggiuntive lung ... ansa.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.