fidan araghchi colloquio positivo a ankara la turchia vuole la pace iran usa

Questa mattina ad Ankara Fidan e Araghchi hanno avuto un colloquio che sembra aver aperto qualche spiraglio. Da entrambe le parti, si parla di disponibilità al negoziato, ma non mancano le tensioni. L’Iran fa sapere di essere pronto a parlare con gli Stati Uniti, anche se non esclude l’ipotesi di tornare alla guerra. La situazione nel Medio Oriente resta calda e imprevedibile.

Pronti al negoziato, ma anche alla guerra. Abbas Araghchi da Ankara non nasconde le prospettive dell’Iran nel quadro del confronto con Washington in Medio Oriente. Il ministro degli Esteri iraniano in Turchia ha incontrato sia l’omologo Hakan Fidan sia il presidente Recep Tayyip Erdogan, titolari dell’ultima, e forse più ambiziosa, mediazione per porre fine alla minaccia di una guerra tra Washington e Teheran, sei mesi dopo l’assalto israeliano alla Repubblica Islamica nella guerra dei dodici giorni. La sensazione è che un fine settimana critico per il futuro dei rapporti Usa-Iran si stia per aprire. 🔗 Leggi su It.insideover.com

Abbas Araghchi arriva ad Ankara e incontra il ministro turco Hakan Fidan.

L'Iran ha dichiarato di non desiderare un conflitto con Israele o gli Stati Uniti, ma ha sottolineato di essere pronto a rispondere qualora fosse attaccato.

L'ultima mediazione del tessitore Araghchi: per evitare l'assalto USA la sponda diplomatica è con la Turchia. Ankara al centro del Medio Oriente non vuole la guerra. Hakan Fidan e Erdogan mirano a guidare l'apertura di una nuova finestra diplomatica. x.com

