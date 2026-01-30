Fico propone il salario minimo in Campania | perché temo che la speranza si trasformi in disillusione

La proposta di Fico di introdurre un salario minimo di 9 euro lordi all’ora in Campania fa molto discutere. La sua idea mira a dare una risposta concreta ai lavoratori, ma già si sentono voci di chi teme che questa misura possa portare più svantaggi che vantaggi. In regione, l’attenzione è alta e le reazioni sono divise tra chi guarda con speranza e chi invece si prepara a possibili delusioni.

"Fico vara il salario minimo" titola in prima pagina il 27 gennaio il Corriere del Mezzogiorno. Stesso giorno, stesso concetto per Repubblica Napoli, sempre in prima: "Fico, primo atto: la Regione vara il salario minimo di 9 euro lordi l'ora". Chiude Il Mattino, il principale quotidiano della città di Napoli: "Fico: chi lavora con la Regione deve applicare il salario minimo". Mentre leggevo questi titoli la mia mente andava a Luca (nome di fantasia, ma storia vera, verissima): lavoratore in appalto nei Centri per l'Impiego della Regione Campania a 6,60€ lordi l'ora. Una paga da fame, che rende complicato arrivare a fine mese, figurarsi costruire una prospettiva di vita.

