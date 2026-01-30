Questa mattina a Bergamo il Comune ha annunciato nuove misure di sicurezza per il passaggio della Fiamma Olimpica. In vista dell’evento di lunedì 2 febbraio, è stato disposto il divieto di portare vetro e spray urticanti. La decisione mira a prevenire eventuali problemi durante la manifestazione, che si svolgerà nel centro della città.

L’ORDINANZA. In occasione del passaggio della Fiamma Olimpica a Bergamo, in programma nel pomeriggio di lunedì 2 febbraio, il Comune ha disposto una serie di misure straordinarie per garantire la sicurezza dell’evento. Con un’ordinanza firmata nei giorni scorsi, l’amministrazione comunale ha stabilito che dalle 16 alle 20.30 sarà vietata la vendita per asporto e il possesso di bevande in contenitori di vetro, oltre al possesso di nebulizzatori contenenti sostanze irritanti o urticanti. Le bevande dovranno essere servite in bicchieri non in vetro, preferibilmente in materiale riciclabile o plastica monouso. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Fiamma Olimpica a Bergamo, scatta il divieto su vetro e spray urticanti

