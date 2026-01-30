Fiaccolata per la famiglia del bosco a Palmoli Profeta presente | I tre bambini devono tornare subito a casa

Una fiaccolata di solidarietà si terrà sabato 31 gennaio a Palmoli. Le persone scenderanno in strada per sostenere la famiglia del bosco, al centro di un caso che ha fatto discutere. Il Profeta è stato chiaro: “I tre bambini devono tornare subito a casa”. La manifestazione vuole essere un gesto di vicinanza e di richiesta di chiarezza.

La responsabile del Dipartimento Famiglia della Lega esprime vicinanza alla famiglia. La manifestazione organizzata dai cittadini sabato 31 gennaio Una fiaccolata di solidarietà, a sostegno della famiglia del bosco e delle altre famiglie, è prevista per sabato 31 gennaio a Palmoli. A organizzarla gli attivisti che da giorni manifestano la loro vicinanza alla coppia anglo australiana: il ritrovo è alle 16 al castello marchesale da dove, un'ora dopo, partirà la manifestazione. Ha annunciato la presenza Carola Profeta, responsabile del Dipartimento Famiglia della Lega Abruzzo e componente del Team Vannacci Famiglia e Diritti Umani, che interviene sulla questione: "I tre bambini della famiglia che viveva nel bosco di Palmoli devono tornare subito a casa.🔗 Leggi su Chietitoday.it

La comunità di Palmoli si mobilita in difesa dei minori, chiedendo il loro ritorno a casa e una maggiore attenzione da parte dei giudici.

L'udienza d'appello riguardante i tre bambini della

Famiglia nel bosco, la comunità costa 244 euro al giorno. Il richiamo del Garante: Figli via dai genitori solo per gravi pericoliI tre figli di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion in casa-protetta dal 20 novembre: vitto e alloggio sono già costati al Comune di Palmoli oltre 15mila euro. Terragni, presidente dell’Autorità p ... quotidiano.net

