Festival Digitale | Qui creatività e innovazione

Questa mattina a Firenze si è aperto il primo Festival Digitale Popolare. In piazza Ognissanti è stato allestito un igloo trasparente, che funge da simbolo dell’evento. La struttura invita le persone a fermarsi, incontrarsi e scoprire le novità nel campo della creatività digitale. La manifestazione proseguirà fino alle 19, offrendo uno spazio aperto e accessibile a tutti.

Per la prima volta a Firenze il Festival Digitale Popolare. Oggi (dalle 10 alle 19) in piazza Ognissanti sarà accessibile un igloo trasparente, simbolo della manifestazione e pensato per dare l’idea di uno spazio d’incontro aperto. A illustrare il programma, nato grazie al supporto del Comune di Firenze e di Fondazione CR Firenze, è Francesco Di Costanzo (nella foto), presidente di Fondazione Italia Digitale, che organizza l’evento. Perché Firenze? "Dopo il successo della quarta edizione di Torino, abbiamo deciso di approdare nel capoluogo toscano, grazie anche alla volontà forte del Comune e dell’assessora Sparavigna. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Argomenti discussi: Innovazione, il Festival Digitale Popolare arriva a Firenze; Verona – I creativi dei film Disney si formano qui: Side Academy tra le migliori al mondo ai The Rookies; Skopje diventerà il centro della creatività e della tecnologia digitale.

Festival Digitale: Qui creatività e innovazioneA chi si rivolge il Festival? L’evento sarà aperto a tutti e prevede talk, interviste e dialoghi dedicati a piattaforme digitali, intelligenza artificiale, creatività, genio umano, diritti e comunità ... lanazione.it

Firenze, in piazza Ognissanti arriva il Festival Digitale PopolareIl Festival Digitale Popolare va in tour e sceglie Firenze come prima tappa del 2026. L’appuntamento è fissato per venerdì 30 gennaio 2026 in piazza Ognissanti, dove sarà allestito l’igloo digitale, ... 055firenze.it

