Questo fine settimana porta un pieno di eventi nelle province di Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza. Sono in programma feste popolari, esposizioni e spettacoli teatrali. Inoltre, questa è l’ultima occasione per visitare tre mostre molto attese, che attirano appassionati e curiosi da tutta la regione.

Un week-end molto ricco quello che si prospetta tra le province di Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza, e anche l’ultima occasione per ammirare tre mostre straordinarie. Partiamo dall’atteso evento di Modena che domani festeggia la festa del Patrono, San Geminiano, con l’esposizione in Duomo delle reliquie del Santo, mentre nel centro storico della città si svolge la fiera (nella foto). Oltre 400 gli ambulanti attesi per le vie del cuore cittadino. Spostandoci a Reggio Emilia, domani alle 17, ‘BOOK in Chiostri - Silent Book Party’, nei Chiostri di San Pietro: un’ora intera senza notifiche e telefono, libri da scoprire, relax e compagnia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Feste della tradizione esposizioni e teatro. Libri protagonisti

Approfondimenti su Feste Tradizione

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Feste Tradizione

Argomenti discussi: Feste della tradizione esposizioni e teatro. Libri protagonisti; Festa dei santi Vincenzo e Anastasio: processione dei buoi e sagra della pizzantiella a Monterosi; Weekend a Bari del 24 e 25 gennaio: dieci eventi da non perdere; Eventi segnalati dai Comuni.

Feste della tradizione esposizioni e teatro. Libri protagonistiUn week-end molto ricco quello che si prospetta tra le province di Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza, e anche... Un week-end molto ricco quello che si prospetta tra le province di Modena, Reggio ... quotidiano.net

A Ferno la Gioeubia 2026: falò, tradizione e folklore in piazza del LavatoioIl momento culminante della serata è previsto alle 21, con la tradizionale accensione del falò, simbolo della Gioeubia: il rogo della vecchia stagione, che secondo la tradizione popolare segna la fine ... varesenews.it

La famiglia Parisi di Taurisano racconta una tradizione iniziata con le feste patronali e che oggi conquista il pubblico di tutto il mondo - facebook.com facebook