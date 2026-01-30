Festa di Sant' Agata nuovo appuntamento con i matinée musicali in municipio

Domenica mattina, alle 11, il Palazzo degli Elefanti apre le porte ai matinée musicali in occasione della Festa di Sant’Agata. È il primo evento di una serie che segna l’inizio della settimana più attesa dell’anno, con musiche dal vivo e un’atmosfera che si fa subito coinvolgente.

Domenica 1 febbraio alle 11 Palazzo degli Elefanti ospiterà l'appuntamento con i Matinée musicali che aprirà la settimana più attesa della Festa di Sant'Agata.Nel salone Bellini, sotto la direzione artistica del maestro e violinista Fabio Raciti, si esibiranno il Coro delle Benemerite dell'associazione nazionale Carabinieri sezione di Catania, i soprani Giulia Presti e Margherita Aiello, il baritono Salvo Todaro, gli allievi del liceo musicale statale "Turrisi Colonna" e il corpo di ballo "Danzando l' 800" di Lucia Siragusa.

Il 25 gennaio, il Salone Bellini di Palazzo degli Elefanti ospiterà il secondo appuntamento dei Matinée Musicali, promossi dal Comune di Catania in occasione della Festa di Sant’Agata.

Domenica 18 gennaio, alle ore 11, prende il via al Palazzo degli Elefanti il ciclo di matinée musicali organizzato dall’amministrazione Trantino in occasione della Festa di Sant’Agata 2026.

