Ferrovie-AdR Assistance accordo a Fiumicino per migliorare l’assistenza ai viaggiatori con disabilità

Le ferrovie e l’aeroporto di Fiumicino rafforzano la collaborazione. Questa mattina, Rete Ferroviaria Italiana e AdR Assistance hanno firmato un accordo per migliorare l’assistenza ai passeggeri con disabilità o mobilità ridotta. L’obiettivo è garantire un servizio più efficace e senza interruzioni tra treno e aereo, facilitando così i viaggi delle persone che hanno bisogno di supporto.

Fiumicino, 30 gennaio 2026 – Garantire un'assistenza continua e coordinata alle persone con disabilità e a ridotta mobilità (PRM) che viaggiano tra treno e aereo: è questo l'obiettivo del protocollo firmato da Rete Ferroviaria Italiana e AdR Assistance, società controllata da Aeroporti di Roma, per lo scalo di Roma Fiumicino. Dopo l'accordo siglato a fine 2024 con SAGAT per la stazione di Torino Aeroporto, la nuova intesa introduce un modello di cooperazione strutturato tra il servizio di assistenza ferroviaria e quello aeroportuale, pensato per migliorare l'esperienza di viaggio dei passeggeri PRM e rafforzare l'integrazione tra i gestori delle principali infrastrutture di trasporto.

