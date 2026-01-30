femminicidio di anguillara domande e risposte sul futuro del figlio

La morte della mamma di Anguillara lascia il piccolo in una situazione ancora da chiarire. Il bambino, ora, si trova sotto custodia di chi si occuperà di lui nei prossimi giorni. La domanda più grande riguarda la possibilità che Claudio Carlomagno possa continuare a mantenere la potestà genitoriale. Le autorità stanno valutando attentamente, ma ancora non ci sono decisioni definitive. La famiglia e gli assistenti sociali si confrontano per capire quale sia il miglior futuro per il bambino.

Dopo l'omicidio di Federica Torzullo per mano del marito Claudio Carlomagno, il figlio minorenne è stato affidato ai nonni materni e al sindaco. Ma cosa prevede la legge in Italia?, Chi decide la sospensione o la revoca?La decide il Tribunale per i minorenni, valutando l’interesse del minore., A chi viene affidato il minore in casi come quello di Anguillara?Di norma a parenti idonei, spesso della famiglia della vittima, con il supporto dei servizi sociali., In attesa della decisione, cosa aveva fatto il Tribunale per i minori?Aveva nominato un curatore speciale, che segue il bambino dal punto di vista legale da quando la donna risultava soltanto scomparsa e il padre era indagato. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Ad inizio 2026, Anguillara Sabazia si aggiunge alla cronaca dei femminicidi, un fenomeno che richiede riflessione e attenzione.

