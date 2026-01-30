Felipe Melo si sbilancia sui social e lancia una vera e propria sfida alla Juventus. Ricorda l’eliminazione del 2013 sotto la neve e incita il Galatasaray in vista del playoff contro i bianconeri, puntando tutto sulla carica della sua ex squadra.

Felipe Melo ricorda l’eliminazione del 2013 sotto la neve e carica i turchi su Instagram, messaggio di sfida alla sua vecchia squadra. Quando l’urna europea decide di mettere nuovamente di fronte la Juventus e il Galatasaray, la memoria collettiva del popolo bianconero torna inevitabilmente a sanguinare, rievocando una delle pagine più amare e surreali della storia recente del club in campo internazionale. Tra quindici giorni le due formazioni incroceranno nuovamente i tacchetti, ma il clima è già diventato incandescente grazie all’intervento a gamba tesa di un doppio ex che non ha mai brillato per diplomazia: Felipe Melo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Felipe Melo incita il Galatasaray in vista del playoff contro la Juventus: l’ex Inter punge i bianconeri – FOTO

Approfondimenti su Felipe Melo juventus

Felipe Melo torna a far parlare di sé prima della sfida di Champions tra Juventus e Galatasaray.

Oggi a Nyon sono stati sorteggiati i playoff della Champions del 2026.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Felipe Melo juventus

Felipe Melo punge ancora la Juventus e incita il Galatasaray: Riscriviamo la storia come…La Juventus nel 2013 venne eliminata in Champions League proprio dal Galatasaray. Quella gara fu particolare perché la sera prima venne sospesa per neve, i bianconeri rimasero ad Istanbul e ... tuttojuve.com

Che delusione scoprire che la scrittrice Banana Yoshimoto, il calciatore Felipe Melo e la tennista Arantxa Sanchez non sono della Macedonia. x.com