Fede e finanza | il boom economico intorno al nuovo pontefice e ai suoi eventi religiosi

Il mercato dei prodotti religiosi in Italia ha continuato a crescere anche quest’anno. Nel 2025, il settore ha raggiunto un valore di circa 800 milioni di euro, con un aumento del 15% rispetto all’anno passato. La domanda di oggetti sacri, immagini e articoli legati alla religione si fa sentire forte, spinta anche dal forte interesse attorno ai nuovi eventi religiosi e al ruolo del pontefice. La crescita è palpabile e si nota in negozi, mercati e online, dove le vendite continuano a salire.

Il mercato dei prodotti religiosi in Italia ha raggiunto un valore stimato di 800 milioni di euro nel 2025, segnando una crescita del 15% rispetto all'anno precedente. Il fenomeno, trainato da eventi di rilevanza globale come il Giubileo e l'elezione del nuovo Papa, ha coinvolto circa 3.300 imprese attive nel settore, con un aumento del 10% rispetto al 2024. L'industria del sacro, spesso sottovalutata, si rivela un comparto dinamico e multifaccettato, che combina tradizione artigianale, design contemporaneo e produzione industriale. Le aziende coinvolte vanno dai piccoli laboratori locali ai grandi gruppi specializzati in articoli liturgici, souvenir e oggetti devozionali.

