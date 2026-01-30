Fed Warsh veterano dell’istituzione con forti legami a Wall Street

Kevin Walsh, veterano della Federal Reserve con forti legami a Wall Street, torna a far parlare di sé. Otto anni fa, nel 2017, si era già fatto avanti come candidato alla presidenza della Banca centrale statunitense durante il primo mandato di Donald Trump. Ora, il suo nome torna sulla scena, alimentando le speculazioni su possibili mosse future.

Roma, 30 gen. (askanews) – Otto anni fa, nel 2017, durante il primo mandato di Donald Trump, Kevin Walsh era stato già un contendente per rilevare la presidenza della Federal Reserve. Ma allora, secondo ricostruzioni di stampa, il presidente Usa lo avrebbe ritenuto troppo giovane, aveva 47 anni, per guidare la più importante istituzione monetaria del mondo. Oggi, a 55 anni è ancora relativamente giovane per la posizione, ma è ritenuto un banchiere centrale esperto, con stretti legami con gli ambienti di primo piano a Wall Street e nessuno si è messo di traverso quando, dopo una lunga fase di valutazioni – accompagnata da continui e duri attacchi contro il presidente uscente, Jerome Powell che pure sempre lo stesso Trump aveva deciso di nominare – ora la scelta è caduta su di lui.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Recentemente, le tensioni tra Donald Trump e la Federal Reserve, guidata da Jerome Powell, hanno attirato l’attenzione degli investitori.

Il Wall Street Journal riferisce di un nuovo piano statunitense per la ricostruzione dell’Ucraina, presentato a Bruxelles.

