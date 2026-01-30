Oggi pomeriggio Donald Trump annuncerà chi sarà il nuovo presidente della Federal Reserve. La scelta riguarda il successore di Jerome Powell, il cui mandato scadrà a maggio. L’attesa è grande tra gli addetti ai lavori, mentre si conoscono solo alcune indiscrezioni sui possibili candidati.

Donald Trump oggi pomeriggio dovrebbe annunciare la sua scelta per il prossimo presidente della Federal Reserve (Fed), cioè il successore di Jerome Powell il cui mandato scadrà a maggio. I rapporti tra i due si sono deteriorati sempre di più nel tempo, con il numero uno della Fed che è stato numerose volte vittima degli attacchi del capo della Casa Bianca. Di recente il tycoon lo aveva definito “ incompetente ” e “ disonesto ” mentre il Dipartimento di Giustizia aveva reso noto l’avvio di un’ indagine penale contro di lui. Proprio a seguito di questa campagna contro Powell, i governatori delle principali banche centrali del mondo (compresa Christine Lagarde, leader della Bce) hanno preso le difese del presidente della Fed ribadendo che l’indipendenza delle autorità monetarie è un pilastro della stabilità economica e finanziaria globale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Approfondimenti su Fed Trump

Il caso Powell ha suscitato grande attenzione nel settore finanziario, poiché il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, ha annunciato di essere sotto indagine penale da parte del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti.

La procura del distretto di Columbia ha avviato un’indagine penale nei confronti di Jerome Powell, presidente della Federal Reserve.

Ultime notizie su Fed Trump

Argomenti discussi: Nuovo presidente della Fed, oggi l’annuncio di Trump. Il New York Times: Sarà Kevin Warsh; Banca centrale Usa: Trump, oggi annuncio il successore di Powell alla Fed | blue News; Fed, Trump oggi annuncia il successore di Powell; Trump: prossima settimana nome presidente Fed. Dem affondano il voto per evitare lo shutdown.

