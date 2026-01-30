FC26 migliorare il pressing è fondamentale | come farlo senza togliere equilibrio alla squadra

In EA Sports FC 26, migliorare il pressing diventa una priorità per evitare che gli avversari trovino spazi facili. La chiave sta nel gestire bene il pressing di reparto e quello di squadra, senza dover cambiare troppo la formazione o il piano di gioco. Con qualche accorgimento, si può aumentare la pressione senza sacrificare l’equilibrio della squadra.

In EA Sports FC 26 la fase difensiva dipende quasi esclusivamente da una corretta gestione del pressing di reparto e del pressing di squadra, in questo modo infatti si evita di concedere agli avversari 1 vs 1 semplici o spazi in cui imbucare i giocatori in inserimento: ecco come fare a migliorarlo senza stravolgere la formazione ed i piano di gioco. Diciamo la verità, ciò attrae maggiormente del gioco del calcio sono le abilità offensive di attaccanti e centrocampisti, esempi di tecnica individuale o di forza fisica e intelligenza tattica che elevano il singolo rispetto alla squadra e che sono spettacolari da guardare. 🔗 Leggi su Esports247.it

Per migliorare le prestazioni in FC26, è importante concentrarsi non solo sulla scelta dei giocatori, ma anche sulla strategia e sul positioning.

