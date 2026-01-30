Fava dell’Inps annuncia la firma di un protocollo con la Procura di Milano. L’accordo punta a rafforzare la collaborazione per proteggere i contribuenti, soprattutto quelli più vulnerabili, dal lavoro nero e dal caporalato. L’obiettivo è intervenire con più incisività e prevenire illegalità che colpiscono molte persone.

Milano, 30 gen. (Adnkronos) - La firma del protocollo segna “l'inizio di una collaborazione virtuosa finalizzata a tutelare i contribuenti, anche quelli fragili, contro il lavoro nero e il caporalato. Tutelare la legalità e difendere il lavoro regolare vuol dire tutelare la dignità del nostro Paese”. Lo ha detto il presidente dell'Inps, Gabriele Fava, in occasione dell'incontro organizzato nella sede della Procura della Repubblica, presso il Tribunale di Milano, per formalizzare il protocollo che segna l'inizio di un percorso di collaborazione finalizzato alla ricerca e alla repressione delle violazioni in ambito contributivo, previdenziale e assistenziale, al potenziamento delle azioni di prevenzione e allo sviluppo di sinergie informative e investigative su notizie di reato anche con il coinvolgimento di altre Istituzioni. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Fava (Inps): "Protocollo con Procura tutela contribuenti fragili"

La Procura di Milano e l'Inps hanno firmato il primo protocollo in Italia contro il caporalato.

Inps, Fava Intesa siglata con la Procura di Milano per contrasto lavoro nero

