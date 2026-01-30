Fatta l’Italia bisogna fare gli italiani presentazione del volume al PalabancaEventi

Al PalabancaEventi di Piacenza, si è tenuto un convegno dedicato al volume su Massimo d’Azeglio. L’incontro, promosso dall’associazione

"Fatta l'Italia bisogna fare gli italiani". La celebre frase di Massimo d'Azeglio era stata il tema del convegno di studi che l'Associazione "Piacenza Città Primogenita" aveva promosso al PalabancaEventi di via Mazzini il 15 febbraio dello scorso anno. E ora è diventata il titolo della pubblicazione che raccoglie gli atti del citato convegno, che verrà presentata lunedì 2 febbraio, alle ore 18, sempre al PalabancaEventi della Banca di Piacenza, che ha sostenuto la stampa del volume. Dopo il saluto introduttivo del presidente dell'associazione culturale che si ispira ai valori del Risorgimento, Danilo Anelli, daranno conto delle loro relazioni Manrico Bissi (La ricerca dello "stile nazionale"), Donatella Vignola (Una lingua per l'Italia unita), Marco Corradi (La struttura giuridico amministrativa della nuova Italia), Tiziana Benzi (Le bandiere di Palazzo Moriggia: la memoria tessuta dell'identità nazionale).

