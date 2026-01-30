Il tecnico della squadra riconosce le difficoltà del suo team in Champions League. Dopo la partita di stasera e il primo tempo a Copenaghen, ammette che con così pochi giocatori il percorso è complicato. Non nasconde il rammarico, ma sa che senza almeno 12-13 elementi in forma, è dura andare avanti nel massimo torneo europeo.

«C’è sicuramente un rimpianto viste le prestazioni di stasera e del primo tempo di Copenaghen. Se però mi chiedi il nostro livello con 12-13 giocatori, fai fatica ad andare avanti in Champions. Noi stiamo andando avanti tenendo la barra dritta, ma non siamo partiti con questa rosa, la qualità non era questa. Se fate l’analisi della rosa, vi mettete le mani nei capelli e dite: Speriamo in Dio. Invece, grazie a questi ragazzi e alla crescita che stanno dimostrando, stiamo tenendo la barra dritta. Chi la terrebbe in questa situazione? Nessuno, secondo me». Antonio Conte dopo la sconfitta che ha eliminato il Napoli dalla Champions League non parla da uomo distrutto né ferito. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - Farsi una ragione delle difficoltà di Conte nelle coppe

In chiesa, tra lacrime e una folla silenziosa, si avverte il peso di una realtà difficile da accettare.

Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha commentato la recente sconfitta in Champions League durante la conferenza stampa, evidenziando le difficoltà della squadra.

