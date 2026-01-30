Fantacampionato Gazzetta la sfida continua | per chi si iscrive adesso la prossima stagione è inclusa

Il Fantacampionato Gazzetta apre le iscrizioni anche a metà stagione. Chi si iscrive ora può partecipare alla prossima stagione e tentare di vincere il montepremi del girone di ritorno e i premi di giornata. È la prima volta che la piattaforma permette di entrare in corsa anche a campionato già iniziato. Gli appassionati di fantasy football ora hanno un’opportunità in più per mettersi alla prova.

Il Fantacampionato Gazzetta non si ferma mai. Il fantaconcorso più ricco d'Italia (oltre 340mila euro di montepremi in totale) è pronto ad accogliere i fantallenatori anche in vista di questa seconda parte di stagione. Per chi non fosse ancora iscritto, infatti, c'è ancora tempo per mettersi in gioco e vincere tantissimi premi. E guai a pensare che non c'è più tempo per scalare posizioni: la sfida per la conquista del girone di ritorno resta ancora apertissima. Sarà possibile iscriversi usufruendo di una promo dedicata dalla durata di 18 mesi: sottoscrivendo ora un abbonamento, il fantallenatore potrà giocare al Fantacampionato non soltanto fino alla fine della stagione, ma anche per tutta la prossima.

