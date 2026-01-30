Famiglia intossicata dal monossido di carbonio nel Lodigiano tutti in ospedale | tra loro un bimbo di 5 mesi

Una famiglia di Casalpusterlengo è finita in ospedale a causa di un'intossicazione da monossido di carbonio. Tutti sono stati portati in ospedale, tra loro anche un bambino di soli 5 mesi. Le cause ancora da chiarire, ma i soccorritori sono intervenuti subito.

A Casalpusterlengo (Lodi), una famiglia è rimasta intossicata dal monossido di carbonio. È stata trasferita d'urgenza in ospedale. Tra loro, anche un neonato di 5 mesi.

