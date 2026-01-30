Fa sicuramente male Ho preso decisioni diverse ma non ha funzionato così funziona il tennis | la delusione di Sinner

Jannik Sinner si sfoga dopo la sconfitta. Il tennista italiano ammette che la delusione fa male, soprattutto perché si trattava di uno Slam importante per lui. Ha provato a cambiare strategie, ma alla fine il risultato non è arrivato. «Fa sicuramente male», dice, lasciando trasparire tutta la frustrazione per un’occasione sfuggita di mano.

“Fa male. Era uno Slam molto importante per me, tenendo conto del contesto, ma può succedere di perdere. Entrambi abbiamo giocato un ottimo match. Ho avuto molte opportunità e non sono riuscito a sfruttarle. Questo è il risultato. Fa sicuramente male”. Così Jannik Sinner in conferenza stampa dopo la sconfitta al quinto set in semifinale agli Australian Open contro Novak Djokovic. Un match strano, che non ha mai avuto un padrone. O meglio, non ha mai dato la sensazione di averlo. “Non c’è un unico momento in cui la partita è cambiata – sottolinea il numero 2 del mondo -. Anche nel quinto set ho avuto le mie chance, tante palle break non trasformate. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Jannik Sinner si presenta in conferenza stampa con il volto tirato, ancora scosso dalla sconfitta contro Novak Djokovic.

Novak Djokovic non nasconde il suo entusiasmo dopo aver vinto la finale degli Australian Open.

