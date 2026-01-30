F1 bene le Ferrari nell’ultima giornata di test a Barcellona

Nella quarta giornata di test a Barcellona, le Ferrari mostrano segnali positivi. La nuova SF-26 ha già fatto intravedere alcune potenzialità, anche se è presto per trarre conclusioni definitive. I piloti si sono concentrati sulla messa a punto, cercando di migliorare le prestazioni della monoposto. I tifosi delle Rosse sperano in una stagione più competitiva rispetto agli anni passati.

Ancora presto per parlare ma, se il buongiorno si vede dal mattino, la nuova Ferrari SF-26 potrebbe regalare qualche soddisfazione al popolo delle Rosse. La sessione mattutina dei test ufficiali Fia sul circuito del Montmelò ha visto Charles Leclerc chiudere con il miglior tempo di giornata, fatto registrare dopo un numero importante di giri in pista. Il tempo del monegasco si avvicina molto al record fatto segnare nella giornata di giovedì dalla Mercedes di George Russell ed è sicuramente un segnale del buon lavoro fatto dalla scuderia di Maranello in questa settimana sul circuito spagnolo. Le vetture torneranno in pista nel pomeriggio per l'ultima sessione di prove ufficiali prima di trasferirsi tra una settimana in Bahrain.

