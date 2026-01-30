Explainer-Why Thailand will vote to decide a new constitution
A pochi giorni dalle elezioni generali in Thailandia, i cittadini si preparano a votare anche su un nuovo testo costituzionale. Il 8 febbraio, oltre a scegliere i propri rappresentanti, gli elettori decideranno se approvare una nuova carta fondamentale per il paese, sostituendo quella attuale. La consultazione si inserisce in un momento di tensione politica, con molte aspettative e incertezze sulla direzione futura del Paese.
BANGKOK, Jan 30 (Reuters) - Voters in Thailand’s general elections on February 8 will also be asked to decide if a new constitution should replace a 2017 charter. The referendum is the outcome of a decades-long struggle between the pro-military royalist establishment and popular democratic political movements. Those backing change say the current military-backed charter entrenches unelected power, weakening democratic checks and civil liberties. The ballot will ask, “Do you approve that there should be a new constitution?” and offer a choice of “Yes”, “No” or “No opinion”. A majority “Yes” vote would give parliament a public mandate to begin drafting a new national charter. 🔗 Leggi su Internazionale.it
Approfondimenti su Thailand Elezioni
Thailand’s reformist Natthaphong is frontrunner ahead of February vote, polls show
A Bangkok, le ultime rilevazioni indicano che Natthaphong Ruengpanyawut, leader del partito progressista, mantiene il primo posto tra i candidati in vista delle elezioni di febbraio.
Explainer-What is Trump’s ‘Board of Peace’ and who has joined so far?
Il “Board of Peace” di Donald Trump è un’iniziativa che coinvolge leader mondiali in un tentativo di promuovere il dialogo e la cooperazione internazionale.
Thailand 2026 Election: 4 Ballots, Constitution Referendum & Cambodia MOU Explained
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.