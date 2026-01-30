Don Lemon, ex conduttore della CNN, è stato arrestato durante una manifestazione religiosa nella chiesa di Saint Paul, a Minneapolis. L’ex giornalista si trovava tra i partecipanti quando le forze dell’ordine hanno deciso di intervenire. Per ora, non ci sono dettagli sulle motivazioni dell’arresto, ma l’episodio ha fatto parlare subito sui social e nei media locali.

Don Lemon, ex conduttore principale della CNN noto per il suo impegno nel giornalismo d’inchiesta e per il suo stile diretto, è stato arrestato durante una manifestazione religiosa tenutasi nella chiesa di Saint Paul, a Minneapolis, il 28 gennaio 2026. L’arresto è avvenuto in circostanze che hanno destato scalpore sia nel mondo dei media che tra i sostenitori dei diritti civili. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, Lemon si trovava all’interno della chiesa quando è scattata l’operazione di blocco da parte della polizia, che ha proceduto all’identificazione e all’arresto di diversi partecipanti alla protesta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ex conduttore CNN arrestato durante manifestazione religiosa a Minneapolis

Don Lemon, l’ex volto della Cnn, è stato arrestato durante una manifestazione a St.

Un'analisi video condotta dalla CNN sulla vicenda di Minneapolis suggerisce che la vittima potrebbe aver avuto un'arma al momento dell'incidente.

Argomenti discussi: Proteste contro l’Ice in Minnesota, arrestato il giornalista Don Lemon; Il giudice magistrato respinge le accuse contro Don Lemon in relazione alla protesta della chiesa anti-ICE; Il giudice del Minnesota ordina al capo dell’ICE di comparire in tribunale; Chauntyll Allen, membro del consiglio scolastico del Minnesota, derubato dal legislatore statale dopo l’arresto dell’invasione della chiesa anti-ICE.

L’ex conduttore della CNN Don Lemon è stato arrestato per accuse legate alle proteste in una chiesa del MinnesotaDon Lemon, ex conduttore della CNN, è stato arrestato giovedì sera. ‘accusa è che ... msn.com

Repressione Trump: arrestato un giornalista ex Cnn mentre filmava le proteste anti-Ice in una chiesaIl giornalista Don Lemon è stato arrestato dopo essere entrato in una chiesa del Minnesota e aver filmato dei manifestanti che interrompevano una funzione religiosa. globalist.it

Il conduttore americano in lacrime parlando dell'infermiere ucciso a Minneapolis: "Siamo con voi". Poi la critica alla politica USA facebook