Ex conduttore CNN arrestato durante manifestazione religiosa a Minneapolis
Don Lemon, ex conduttore della CNN, è stato arrestato durante una manifestazione religiosa nella chiesa di Saint Paul, a Minneapolis. L’ex giornalista si trovava tra i partecipanti quando le forze dell’ordine hanno deciso di intervenire. Per ora, non ci sono dettagli sulle motivazioni dell’arresto, ma l’episodio ha fatto parlare subito sui social e nei media locali.
Don Lemon, ex conduttore principale della CNN noto per il suo impegno nel giornalismo d’inchiesta e per il suo stile diretto, è stato arrestato durante una manifestazione religiosa tenutasi nella chiesa di Saint Paul, a Minneapolis, il 28 gennaio 2026. L’arresto è avvenuto in circostanze che hanno destato scalpore sia nel mondo dei media che tra i sostenitori dei diritti civili. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, Lemon si trovava all’interno della chiesa quando è scattata l’operazione di blocco da parte della polizia, che ha proceduto all’identificazione e all’arresto di diversi partecipanti alla protesta. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Approfondimenti su Minneapolis Saint Paul
Don Lemon, l’ex reporter Cnn arrestato per aver preso parte a una manifestazione in Minnesota
Don Lemon, l’ex volto della Cnn, è stato arrestato durante una manifestazione a St.
Cnn: vittima Minneapolis aveva un'arma
Un'analisi video condotta dalla CNN sulla vicenda di Minneapolis suggerisce che la vittima potrebbe aver avuto un'arma al momento dell'incidente.
Ultime notizie su Minneapolis Saint Paul
Argomenti discussi: Proteste contro l’Ice in Minnesota, arrestato il giornalista Don Lemon; Il giudice magistrato respinge le accuse contro Don Lemon in relazione alla protesta della chiesa anti-ICE; Il giudice del Minnesota ordina al capo dell’ICE di comparire in tribunale; Chauntyll Allen, membro del consiglio scolastico del Minnesota, derubato dal legislatore statale dopo l’arresto dell’invasione della chiesa anti-ICE.
L’ex conduttore della CNN Don Lemon è stato arrestato per accuse legate alle proteste in una chiesa del MinnesotaDon Lemon, ex conduttore della CNN, è stato arrestato giovedì sera. ‘accusa è che ... msn.com
Repressione Trump: arrestato un giornalista ex Cnn mentre filmava le proteste anti-Ice in una chiesaIl giornalista Don Lemon è stato arrestato dopo essere entrato in una chiesa del Minnesota e aver filmato dei manifestanti che interrompevano una funzione religiosa. globalist.it
Il conduttore americano in lacrime parlando dell'infermiere ucciso a Minneapolis: "Siamo con voi". Poi la critica alla politica USA facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.