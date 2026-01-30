Ex Città del Rugby la proposta anti-degrado | un parcheggio per i mezzi Ama in cambio di pulizia e sorveglianza

L’ex Città del Rugby di Spinaceto potrebbe diventare un punto di sorveglianza e controllo. Roma Capitale e Ama stanno valutando un accordo che prevede di trasformare parte dell’area in un parcheggio per i mezzi dell’azienda municipalizzata. In cambio, si promette di aumentare la pulizia e la presenza di sorveglianti. La decisione arriva in attesa di un progetto di riqualificazione più ampio, ancora senza tempi certi. La zona, che da tempo soffre di problemi di degrado, potrebbe così migliorare la sua condizione grazie

Il IX municipio ha chiesto e ottenuto dal dipartimento Patrimonio la possibilità di concedere alla municipalizzata l'area antistante la struttura In attesa di un progetto di riqualificazione del quale ancora non si hanno notizie certe, l'ex Città del Rugby di Spinaceto potrebbe godere di maggiore controllo e sicurezza grazie a una proposta di accordo tra Roma Capitale e Ama. Un'idea nata all'interno della giunta del IX municipio e accolta dal dipartimento Patrimonio e che adesso attende il passaggio conclusivo. Il 29 gennaio la giunta municipale ha approvato una memoria, con la quale si propone la cessione in comodato d'uso gratuito ad Ama dell'area antistante l'ex Città del Rugby “nelle more del recupero della struttura per finalità sportive”.🔗 Leggi su Romatoday.it

Approfondimenti su Città del Rugby Spinaceto

Recentemente è stata sollevata una domanda riguardo alla pulizia del parcheggio dell'Argine.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Città del Rugby Spinaceto

Argomenti discussi: Milano-Cortina, le prime tappe del viaggio della Fiamma Olimpica; Fiamma olimpica, festa nelle città: scuole chiuse e traffico fermo. Cittadin: Abbiamo fatto la storia; Campionato Libertas, pioggia di medaglie per le atlete di Bassano in Teverina; Il Baskin brilla a Città di Castello: una giornata di sport e inclusione.

Ex Città del Rugby, i blitz contro il degrado non bastano. I cittadini sporgono denunciaA presentare la denuncia, al commissariato di polizia di Spinaceto, è stato lo stesso comitato, che da anni tiene acceso un faro sulle condizioni di abbandono e pericolosità in cui versa l'area ... romatoday.it

La commissione parlamentare alle Periferie arriva a Spinaceto, tra le case popolari e l'ex Città del rugbyDalle case popolari a pezzi alla ex Città del rugby, sgomberata per l’ennesima volta pochi giorni fa, avvolta dal degrado. Questo il giro fatto stamattina, martedì 18 marzo, dalla commissione ... romatoday.it

Serie C Si torna tra le mura amiche per il match della seniores. Domenica 1 Febbraio Ore 14:30 BELLARIA RUGBY CITTÀ DI CASTELLO C.S. Bellaria Cappuccini - Pontedera (PI) Forza ragazzi! . #rugbytoscana #sportpontedera #rugby4life - facebook.com facebook

. @OfficialSSLazio, oggi Przyborek sarà in città: domani le visite mediche. @SkySport x.com