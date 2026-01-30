Ex cinema Italia Via al progetto di sistemazione
Il progetto di sistemazione dell’ex cinema Italia a San Severino ha il via libera. L’Ufficio Speciale Ricostruzione ha approvato i lavori per rendere l’edificio più sicuro e funzionale. Ora si passa alla fase di miglioramento sismico e rifunzionalizzazione di uno dei simboli storici della città.
Semaforo verde per il progetto esecutivo dell’ex cinema Italia di San Severino. L’Ufficio Speciale Ricostruzione ha approvato il progetto esecutivo per il miglioramento sismico e la rifunzionalizzazione dell’ex cinema Italia, edificio storico in viale Matteotti. La cifra concessa è di un milione e 431mila e 699 euro. L’intervento rientra nel programma straordinario di rigenerazione urbana attivato dopo il terremoto del 2016-2017. "Con l’approvazione del progetto esecutivo e la concessione del contributo, il Comune potrà ora procedere agli adempimenti successivi in vista dell’apertura del cantiere – afferma il commissario alla ricostruzione, Guido Castelli –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
