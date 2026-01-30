Ex banchiere ucraino morto a Milano si indaga sull'uomo visto affacciarsi dalla finestra dalla custode del b&b

Gli investigatori della Squadra Mobile di Milano cercano di identificare l’uomo visto dalla custode del b&b di via Nerino. È lui l’ultima persona vista affacciarsi dalla finestra prima che Alexander Adarich, ex banchiere ucraino, cadesse e morisse. Le forze dell’ordine stanno analizzando le testimonianze e le telecamere di sorveglianza per fare luce sulla vicenda.

