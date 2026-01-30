Eventi sportivi a Milano | affluenza stimata in crescita del 30% rispetto ai grandi appuntamenti precedenti

Milano si appresta a vivere uno dei periodi più intensi degli ultimi anni. Gli eventi sportivi attirano più visitatori rispetto al passato: si parla di un aumento del 30% rispetto alle occasioni precedenti. Le strade della città si riempiono di tifosi e appassionati, pronti a vivere le emozioni di un calendario ricco di appuntamenti.

Milano si prepara a vivere uno dei periodi più intensi della sua storia recente, con un’attesa affluenza di visitatori stimata in crescita del 30% rispetto ai grandi eventi precedenti. L’evento centrale è l’edizione 2026 dei Giochi Olimpici invernali, che vedranno la città lombarda come capitale delle competizioni, ma già nei mesi precedenti, a partire dallo scorso dicembre, si è registrato un significativo afflusso di turisti e appassionati. Le stime ufficiali indicano che in soli sette giorni, dal 18 al 25 dicembre, la città ha ospitato circa 400mila persone in più rispetto ai livelli medi di affluenza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Nel 2026 si svolgeranno importanti eventi sportivi, tra cui le Olimpiadi invernali di Milano Cortina a febbraio e i Mondiali di calcio tra giugno e luglio.

