A Roma, Eva Grimaldi e Claudio Insegno portano in scena la commedia brillante

Cosa: La commedia brillante Anime in affitto, interpretata da Eva Grimaldi e Claudio Insegno.. Dove e Quando: All’OFFOFF Theatre di via Giulia, dal 4 all’8 febbraio 2026.. Perché: Un’opera che mescola ironia e profondità, esplorando il tema della reincarnazione e del destino amoroso.. Il teatro romano si prepara ad accogliere una delle produzioni più originali della stagione 2026. Sul palco dell’ OFFOFF Theatre, situato nella storica cornice di via Giulia, debutta Anime in affitto, una pièce che vede protagonisti due volti amatissimi dal pubblico nazionale: Eva Grimaldi e Claudio Insegno. Lo spettacolo, che si inserisce nel solco della commedia brillante all’italiana, non si limita a intrattenere, ma propone una riflessione metafisica sulla natura dei sentimenti e sulle opportunità che la vita, o ciò che viene dopo di essa, può riservare. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Eva Grimaldi e Claudio Insegno: Anime in affitto a Roma

Approfondimenti su Eva Grimaldi Claudio Insegno

Eva Grimaldi e Claudio Insegno portano in scena “Anime in Affitto” all'OFFOFF Theatre.

Un grave lutto ha colpito il mondo dello spettacolo: nella mattina del 24 gennaio è stato trovato senza vita Kastadiva, figura nota nel panorama artistico e notturno romano.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Eva Grimaldi Claudio Insegno

Argomenti discussi: Larino. Al Risorgimento Anime in Affitto con Eva Grimaldi e Claudio Insegno; Eva Grimaldi al Teatro Italia Borgaro: spettacolo Anime in Affitto; Larino. Successo per la prima della nuova stagione teatrale al Risorgimento: Eva Grimaldi e Claudio Insegno portano in scena 'Anime in Affitto'.; E se i pensionati scioperassero? Tecla Boccardo: I pensionati non sono un costo, ma una risorsa fondamentale per la società.

Anime in affitto, Eva Grimaldi e Claudio Insegno all'OFF/OFF TheatreEva Grimaldi e Claudio Insegno, da martedì 4 febbraio, porteranno in scena Anime in Affitto. La commedia, all'OFF/OFF Theatre fino a domenica 8 febbraio, indaga le seconde possibilità della vita, il ... romatoday.it

Anime in Affitto con Eva Grimaldi e Claudio Insegno dal 4 all’8 febbraio all’OFF/OFF Theatre fotoDa mercoledì 4 a domenica 8 febbraio 2026 Presso OFF/OFF Theatre, in Via Giulia, 20 – Roma Dal martedì al sabato h. 21.00 – domenica h. 17.00 OFF/OFF ... romadailynews.it

Lo spettacolo teatrale della nostra amica e sostenitrice Eva Grimaldi sarà presto a Roma al Off/Off Theatre ! - facebook.com facebook