Questa mattina sono stati ufficializzati gli accoppiamenti per i playoff di Europa League. Il Bologna ha scoperto la sua avversaria, che verrà affrontata in una doppia sfida andata-ritorno. Se il Bologna passerà il turno, potrebbe incontrare nel prossimo turno una delle prime otto della classifica, aprendo la strada a un possibile derby. La corsa verso gli ottavi entra nel vivo.

Sono stati sorteggiati gli accoppiamenti per i playoff di Europa League di calcio, il turno riservato alle squadre classificate dal nono al 24mo posto nel girone unico: si disputeranno dei match in modalità andata-ritorno, le otto vincitrici si qualificheranno agli ottavi di finale, dove incroceranno le prime otto classificate, già ammesse alla fase a eliminazione diretta. Il Bologna ha pescato il Brann: i ragazzi di Vincenzo Italiano sfideranno i norvegesi, contro cui hanno pareggiato per 0-0 nella League Phase lo scorso 6 novembre. I felsinei hanno evitato la Dinamo Zagabria, giocheranno la sfida d’andata a Bergen il 19 febbraio e ospiteranno gli scandinavi il 26 febbraio allo Stadio Dall’Ara. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Europa League, sorteggiati i playoff: il Bologna scopre l’avversaria, poi il possibile derby

Approfondimenti su EuropaLeague Playoff

Questa sera a Nyon sono stati sorteggiati gli incontri dei playoff di Europa League.

Il Bologna si prepara a giocare contro il Brann nel turno di playoff di Europa League.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su EuropaLeague Playoff

Argomenti discussi: Oggi il sorteggio dei playoff di Europa League: a che ora si svolge, come funziona e dove vederlo; La guida al sorteggio dei playoff di Europa League; Sorteggio Europa League: data, orario, dove vederlo in tv e streaming, calendario e regolamento; Sorteggio playoff Europa League 2025/2026: quando, data, orario, dove vederlo in tv e streaming e quali squadre partecipano.

Sorteggi Europa League, il Bologna pesca il Brann ai playoff. Poi possibile derby negli ottavi con la RomaIl Bologna evita la Dinamo Zagabria e se la vedrà contro i norvegesi del Brann nei playoff di Europa League, compagine che la squadra di Italiani ha già incrociato in questa stagione durante la fase a ... msn.com

Sorteggio spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Europa League: dove e quando si è svolto? Chi partecipava?Dove si è svolto? Quali squadre partecipavano? Quando si gioca? Guida al sorteggio degli spareggi per la fase a eliminazione diretta della UEFA Europa League 2025/26. it.uefa.com

Ottavi di finale della #Roma in Europa League: possibili avversari, date di andata e ritorno e dove vederli in tv x.com

Il Bologna affronterà il Brann nei playoff di Europa League! - facebook.com facebook