Europa League | Roma basta il pari 1-1 ad Atene e va agli ottavi Bologna batte Maccabi 0-3 ed è ai play off Risultati e classifica

La Roma ottiene il pass agli ottavi di Europa League dopo un pareggio 1-1 ad Atene contro il Panathinaikos. La squadra di Mourinho, senza centravanti e con un giocatore espulso al’20’, ha resistito in dieci per quasi tutto il secondo tempo, riuscendo a portare a casa il risultato che basta per passare il turno. Nel frattempo, il Bologna vince 3-0 contro il Maccabi e si qualifica ai playoff.

Una Roma senza centravanti e in inferiorità numerica per 75 minuti pareggia 1-1 ad Atene contro il Panathinaikos e difende con i denti il pass diretto per gli ottavi di finale di Europa League. È il primo gol in giallorosso di Ziolkowski a far esultare Gasperini, costretto a fare a meno di Dybala (in panchina per 90' a causa di un fastidio al ginocchio), degli infortunati Dovbyk e Ferguson e dei nuovi acquisti Malen e Vaz, che saranno inseriti in lista Uefa a partire dalla fase ad eliminazione diretta L'articolo Europa League: Roma, basta il pari (1-1) ad Atene e va agli ottavi. Bologna batte Maccabi (0-3) ed è ai play off. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

