La Roma ha ottenuto un pareggio per 1-1 contro il Panathinaikos in Grecia e si è qualificata direttamente agli ottavi di finale di Europa League. Con questo risultato, i giallorossi salgono all’ottavo posto della classifica, mentre il Bologna dovrà passare dai playoff per proseguire la corsa europea.

AGI - La Roma in Grecia ha pareggiato 1-1 con il Panathinaikos e raggiunge direttamente gli ottavi di finale di Europa League guadagnando l'ottava posizione della classifica. Il Bologna ha sconfitto 3-0 il Maccabi Tel Aviv raggiungendo la decima posizione della classifica e dovrà affrontare i playoff. La Roma senza centravanti e in inferiorità numerica per 75 minuti. Il primo gol in giallorosso di Ziolkowski fa esultare Gasperini, costretto a fare a meno di Dybala (in panchina per 90' a causa di un fastidio al ginocchio), degli infortunati Dovbyk e Ferguson e dei nuovi acquisti Malen e Vaz, che saranno inseriti in lista Uefa a partire dalla fase ad eliminazione diretta. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Europa League: la Roma centra gli ottavi. Il Bologna dovrà passare dai playoff

La fase a gironi di Europa League prosegue con aggiornamenti sulla classifica.

La Roma ha conquistato l'accesso agli ottavi di finale dell'Europa League, chiudendo la fase a metà classifica.

