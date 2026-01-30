Il Bologna affronterà il Brann nei playoff di Europa League. La prima partita si giocherà il 19 febbraio in Norvegia, poi il ritorno è previsto il 26 febbraio allo stadio Dall'Ara. I rossoblù cercano di superare il turno e avanzare nella competizione.

AGI - Il Bologna sfiderà il Brann nei play-off di Europa League. La sfida d'andata si svolgerà in Norvegia, il 19 febbraio, il ritorno è in programma il 26 febbraio al Dall'Ara. Le due squadre si sono già incontrate nella 'league phase': la sfida del Dall'Ara terminò 0-0 e fu espulso Lykogiannis. Si sono chiusi i sorteggi dei play-off di Europa League: il Bologna sfiderà i norvegesi del Brann. Tutti gli accoppiamenti dei play-off. Di seguito tutti gli accoppiamenti: Brann-Bologna; Paok-Celta Vigo; Lille-Stella Rossa; Panathinaikos-Viktoria Plzen; Fenerbahce-Nottingham Forest; Ludogorets-Ferencvaros; Celtic-Stoccarda; Dinamo Zagabria-Genk. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Europa League: ai playoff il Bologna pesca il Brann

Approfondimenti su Europa League

Il Bologna di Italiano aspetta di scoprire chi affronterà negli spareggi di Europa League.

Il Bologna si prepara a giocare contro il Brann nel turno di playoff di Europa League.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

EuropaLeague - Il Bologna pesca il Brann ai playoff

Ultime notizie su Europa League

Argomenti discussi: Chi va agli ottavi? Chi va ai playoff? Chi è eliminato? Tutti i verdetti; Tutti i verdetti del girone unico di Europa League e i possibili playoff; Bologna ai playoff di Europa League da testa di serie: le possibili avversarie; Europa League: Roma va agli ottavi, Bologna ai playoff.

Sorteggi Europa League, il Bologna pesca il Brann ai playoff. Poi possibile derby negli ottavi con la RomaIl Bologna evita la Dinamo Zagabria e se la vedrà contro i norvegesi del Brann nei playoff di Europa League, compagine che la squadra di Italiani ha già incrociato in questa stagione durante la fase a ... msn.com

Europa League, Bologna-Brann ai playoff: possibile incrocio con Roma o Friburgo agli ottaviSorteggiati i playoff di Europa League: il Bologna affronterà i norvegesi del Brann. Andata il 19 febbraio in Scandinavia, ritorno il 26 al Dall’Ara. In palio u ... sportface.it

Il Bologna affronterà il Brann nei playoff di Europa League! - facebook.com facebook

Ecco il quadro completo dei play-off di Europa League x.com