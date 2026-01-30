Europa League | ai playoff il Bologna pesca il Brann
Il Bologna affronterà il Brann nei playoff di Europa League. La prima partita si giocherà il 19 febbraio in Norvegia, poi il ritorno è previsto il 26 febbraio allo stadio Dall'Ara. I rossoblù cercano di superare il turno e avanzare nella competizione.
AGI - Il Bologna sfiderà il Brann nei play-off di Europa League. La sfida d'andata si svolgerà in Norvegia, il 19 febbraio, il ritorno è in programma il 26 febbraio al Dall'Ara. Le due squadre si sono già incontrate nella 'league phase': la sfida del Dall'Ara terminò 0-0 e fu espulso Lykogiannis. Si sono chiusi i sorteggi dei play-off di Europa League: il Bologna sfiderà i norvegesi del Brann. Tutti gli accoppiamenti dei play-off. Di seguito tutti gli accoppiamenti: Brann-Bologna; Paok-Celta Vigo; Lille-Stella Rossa; Panathinaikos-Viktoria Plzen; Fenerbahce-Nottingham Forest; Ludogorets-Ferencvaros; Celtic-Stoccarda; Dinamo Zagabria-Genk. 🔗 Leggi su Agi.it
