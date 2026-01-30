Europa League | ai playoff il Bologna pesca il Brann

Da agi.it 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Bologna affronterà il Brann nei playoff di Europa League. La prima partita si giocherà il 19 febbraio in Norvegia, poi il ritorno è previsto il 26 febbraio allo stadio Dall'Ara. I rossoblù cercano di superare il turno e avanzare nella competizione.

AGI - Il  Bologna  sfiderà il  Brann  nei  play-off di Europa League. La sfida d'andata si svolgerà in  Norvegia, il  19 febbraio, il ritorno è in programma il  26 febbraio  al  Dall'Ara. Le due squadre si sono già incontrate nella 'league phase': la sfida del  Dall'Ara  terminò 0-0 e fu espulso Lykogiannis. Si sono chiusi i  sorteggi dei play-off di Europa League: il  Bologna  sfiderà i  norvegesi  del Brann. Tutti gli accoppiamenti dei play-off. Di seguito tutti gli accoppiamenti:  Brann-Bologna;  Paok-Celta Vigo;  Lille-Stella Rossa;  Panathinaikos-Viktoria Plzen;  Fenerbahce-Nottingham Forest;  Ludogorets-Ferencvaros;  Celtic-Stoccarda;  Dinamo Zagabria-Genk. 🔗 Leggi su Agi.it

europa league ai playoff il bologna pesca il brann

© Agi.it - Europa League: ai playoff il Bologna pesca il Brann

Approfondimenti su Europa League

Sorteggi playoff Europa League: il Bologna di Italiano pesca il Brann, tutti gli accoppiamenti

Il Bologna di Italiano aspetta di scoprire chi affronterà negli spareggi di Europa League.

Bologna contro il Brann ai playoff di Europa League, le date: rischio derby con la Roma agli ottavi

Il Bologna si prepara a giocare contro il Brann nel turno di playoff di Europa League.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

EuropaLeague - Il Bologna pesca il Brann ai playoff

Video EuropaLeague - Il Bologna pesca il Brann ai playoff

Ultime notizie su Europa League

Argomenti discussi: Chi va agli ottavi? Chi va ai playoff? Chi è eliminato? Tutti i verdetti; Tutti i verdetti del girone unico di Europa League e i possibili playoff; Bologna ai playoff di Europa League da testa di serie: le possibili avversarie; Europa League: Roma va agli ottavi, Bologna ai playoff.

europa league ai playoffSorteggi Europa League, il Bologna pesca il Brann ai playoff. Poi possibile derby negli ottavi con la RomaIl Bologna evita la Dinamo Zagabria e se la vedrà contro i norvegesi del Brann nei playoff di Europa League, compagine che la squadra di Italiani ha già incrociato in questa stagione durante la fase a ... msn.com

Europa League, Bologna-Brann ai playoff: possibile incrocio con Roma o Friburgo agli ottaviSorteggiati i playoff di Europa League: il Bologna affronterà i norvegesi del Brann. Andata il 19 febbraio in Scandinavia, ritorno il 26 al Dall’Ara. In palio u ... sportface.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.