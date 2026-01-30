Eurolega | l’Olimpia spazza via i brutti pensieri | Partizan Belgrado battuto grazie ad un super Nebo

L’Olimpia Milano torna alla vittoria in Eurolega battendo il Partizan Belgrado. La squadra di coach Messina conquista due punti importanti, anche se non gioca una partita perfetta. A far la differenza è stato un super Nebo, che ha guidato i suoi con prestazioni decisive. I tifosi sono felici di vedere i biancorossi riprendersi dopo alcune prestazioni deludenti e mettere fine a un periodo difficile.

Milano, 29 gennaio 2026 – Ci sono occasioni dove conta intanto spazzare via i brutti pensieri, anche se la partita non è perfetta. Questo è quello che succede all’Allianz Cloud dove l’ Olimpia Milano ritorna al successo piegando il Partizan Belgrado vincendo per 85-79 una partita che, ancora una volta, si complica nel finale. Questa volta, però, c’è il lieto fine perché l’Armani non deraglia e vince la partita, la 12esima in Eurolega. Dal +12 al +3, ma l’assalto viene respinto e l’Olimpia può tornare a sorridere. Lo fa anche senza Lorenzo Brown, ormai fuori dal roster milanese, preoccupandosi per Leandro Bolmaro, che si fa male al gomito al 25’ e non torna più neanche in panchina, ma ritrovando finalmente uno Zach LeDay che torna ad essere “Mister Utilità”  per i biancorossi con 20 punti, 4 rimbalzi e 5 falli subiti in soli 23’. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

