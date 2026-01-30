Alla fine Novak Djokovic e Carlos Alcaraz si sfideranno in finale all’Australian Open di domenica mattina alle nove ora italiana. Dopo dieci ore di battaglia, il serbo storico ha battuto in rimonta Sinner, che ha dovuto arrendersi a un avversario in forma smagliante. La sfida tra i due big promette spettacolo, con Djokovic pronto a cercare il suo titolo numero 11 in Australia.

Dieci ore di tennis di altissima livello, due battaglie feroci e alla fine il verdetto è che la finale dell’Australian Open domenica mattina (alle 9 ora italiana) la giocheranno l’eterno Novak Djokovic e Carlos Alcaraz, numero uno al mondo. Tutti aspettavano l’ennesima sfida Alcaraz-Sinner, ma dopo che lo spagnolo è riuscito a ribaltare un match contro il tedesco Zverev che sembrava perso e ha superato pure i crampi che lo hanno colpito, il nostro Sinner si è fermato di fronte a un monumento del tennis come Nole Djokovic, che a 38 anni e dopo aver vinto 24 Slam in carriera ha sussurrato a Jannik dopo la vittoria: “Grazie per avermi fatto vincere almeno una partita”. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Eterno Djokovic, Sinner si arrende Nole in finale contro Alcaraz

Jannik Sinner lotta, ma alla fine cede a Novak Djokovic in cinque set negli Australian Open.

Jannik Sinner si ferma in semifinale agli Australian Open.

Argomenti discussi: Buongiorno Italia, Sinner e Musetti volano ai quarti; Australian Open 2026, eterno Djokovic: rischia la squalifica, si fa male ma poi piega Van De Zandschulp per la vittoria n. 400 negli Slam; Australian Open 2026, la conferenza stampa di Novak Djokovic: Non sto inseguendo Sinner e Alcaraz!; Australian Open, le pagelle: Sinner maturo e concreto (7), Alcaraz letale (9), Musetti magnifico (10), Djokovic immortale (7), Tsitsipas (4).

