Estrazioni del Lotto di venerdì 30 gennaio 2026 | la ruota di Napoli

Questa mattina sono state estratte le palline del Lotto, e tra le ruote più attese c’era quella di Napoli. I numeri usciti sono 52, 74, 25, 71 e 70. La ruota di Napoli ha portato qualche sorpresa, con alcuni numeri che non si vedevano da tempo. I giocatori sono già in attesa di vedere se questa estrazione porterà fortuna o meno.

Ecco le estrazioni del Lotto di oggi: BARI 52 28 46 44 56 CAGLIARI 61 16 37 31 49 FIRENZE 22 42 53 38 58 GENOVA 77 51 43 54 60 MILANO 08 74 79 82 33 NAPOLI 52 74 25 71 70 PALERMO 07 70 69 34 62 ROMA 67 59 29 22 77 TORINO 80 06 73 69 56 VENEZIA 49 47 12 25 66 NAZIONALE 54 16 59 85 68 10eLOTTO -.🔗 Leggi su Napolitoday.it Approfondimenti su Napoli Estrazioni Estrazioni del Lotto di venerdì 2 gennaio 2026: la ruota di Napoli L'estrazione del Lotto di venerdì 2 gennaio 2026 ha riguardato anche la ruota di Napoli, con i numeri vincenti: 73, 5, 29, 70 e 86. Estrazioni del Lotto di venerdì 9 gennaio 2026: la ruota di Napoli Ecco i numeri vincenti dell'estrazione del Lotto di venerdì 9 gennaio 2026 sulla ruota di Napoli: 39, 38, 65, 83, 53. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. LOTTO: ESTRAZIONE DELLA BEFANA. I Numeri Vincenti da giocare STASERA (e la Lotteria Italia) Ultime notizie su Napoli Estrazioni Argomenti discussi: Lotto e Superenalotto, l’estrazione di oggi 23 gennaio: nessun 6 centrato; Estrazioni SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto di oggi martedì 27 gennaio 2026; Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 24 gennaio 2026: numeri vincenti e quote; Estrazioni Lotto oggi e numeri SuperEnalotto di martedì 27 gennaio 2026. Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi venerdì 30 gennaio 2026: numeri vincenti e quote in direttaEstrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di venerdì 30 gennaio 2026: in diretta i numeri vincenti di questa sera con risultati, vincite e ... fanpage.it Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi venerdì 30 gennaio 2026: numeri vincenti e quoteIn diretta le estrazioni di oggi di Lotto, SuperEnalotto, 10eLotto e le quote di venerdì 30 gennaio 2026: segui in tempo reale le estrazioni a partire dalle ore 20 di questa sera ... ilmattino.it Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di giovedì 29 gennaio 2026: numeri vincenti e quote di oggi in diretta - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.