Esercito cambio al Comando Comprensorio di Persano | lascia Gravante arriva Cedrola

Questa mattina alla Caserma “Cucci” si è svolta la cerimonia di cambio al Comando Comprensorio di Persano. Il Colonnello Augusto Gravante ha passato il comando al Colonnello Elvidio Cedrola, davanti al Generale della Brigata “Garibaldi”. La cerimonia si è svolta senza intoppi, in un clima di rispetto e formalità.

Si è svolta questa mattina, nella Caserma "Cucci", sede del Comando Comprensorio di Persano, la cerimonia di cambio del Comandante tra il Colonnello Augusto Gravante cedente e il parigrado subentrante Elvidio Cedrola, alla presenza del Comandante della Brigata bersaglieri "Garibaldi", Generale di Brigata Daniele Cesaro. All'evento hanno preso parte autorità civili e militari locali, tra cui il sindaco del comune di Serre, Antonio Opramolla, il sindaco di Eboli, Mario Conte, il sindaco di Battipaglia, Cecilia Francese, il sindaco di Agropoli, Antonio Mutalipassi, le rappresentanze delle associazioni combattentistiche e d'arma e i Comandanti dei Reparti della Brigata.

