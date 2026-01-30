Esami di maturità 2026 | ecco le materie della seconda prova e le novità per l’orale

Questa mattina il Ministero dell’Istruzione ha annunciato le materie della seconda prova per gli esami di maturità 2026. Le scuole e gli studenti ora sanno quali argomenti dovranno preparare, mentre sul fronte dell’orale ci sono alcune novità da prendere in considerazione. La data ufficiale di inizio degli esami è vicina, e le scuole si sono già messe in moto per organizzare le prove.

Rese note dal Ministero dell’Istruzione e del Merito le discipline per il secondo scritto e nel nuove modalità con cui si svolge il colloquio che preede quattro materie Sono state rese note dal Ministero dell’Istruzione e del Merito le materie per la seconda prova degli esami di maturità di quest’anno, secondo quanto prevede il decreto n.13 del 2912026, firmato da Valditara, così come anche quelle per il colloquio e le novità della prova orale. “L’esame di maturità - si legge nella nota del Ministero - si svolge secondo la struttura definita dal d. lgs. 622017, come modificato dal d.l. 1272025, convertito dalla l.🔗 Leggi su Latinatoday.it Approfondimenti su Esami Maturità Maturità 2026: ecco le materie della seconda prova e tutte le novità sull’orale Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha annunciato le materie che gli studenti affronteranno nella seconda prova scritta dell’esame di Stato 2026. Maturità 2026: dall'orale alle materie della seconda prova, tutte le novità Gli studenti italiani si preparano a affrontare la Maturità 2026, con alcune novità in vista. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Esami Maturità Argomenti discussi: Materie seconda prova Maturità 2026: quando escono e cosa può cambiare; Maturità 2026, quando escono le materie della seconda prova e dell'esame orale; Maturità 2026, dove usciranno le materie?; Nuovo Esame di maturità 2026: conoscenze e competenze ma anche impegno, autonomia e responsabilità. Le novità spiegate dal MIM. Maturità 2026, pubblicate le materie: latino al Classico, matematica allo ScientificoSvelate le materie per le seconde prove scritte e per gli orali. Si inizia il 18 giugno con Italiano, debutta il nuovo Esame di Maturità ... panorama.it Maturità 2026: alla seconda prova Matematica allo Scientifico, Latino al Classico. Scelte anche le 4 materie dell’orale per ciascuna scuola: ecco qualiÈ inoltre prevista una terza prova scritta per le sezioni EsaBac, EsaBac techno, gli indirizzi con opzione internazionale, le scuole della Valle d’Aosta, della Provincia autonoma di Bolzano e gli ... ilfattoquotidiano.it Prenderanno il via il prossimo 18 giugno gli #esami di #maturità 2026 - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.