Esame di Maturità 2026 | c’è anche una terza prova scritta Le novità

La prova di maturità del 2026 si apre con alcune novità: ci sarà anche una terza prova scritta, oltre alle due tradizionali. La sessione inizierà il 18 giugno e, come sempre, il primo giorno toccherà all’esame di Italiano, uguale per tutti gli indirizzi. Gli studenti si preparano a un percorso che cambia leggermente rispetto agli anni passati.

La sessione 202e dell’Esame di Stato inizierà martedì 18 giugno. Come di consueto, si partirà con la prima prova scritta di Italiano, comune a tutti gli indirizzi scolastici. L’orario di inizio è fissato alle 8:30. Il giorno successivo, mercoledì 19 giugno, si terrà la seconda prova scritta, dedicata alle discipline specifiche di ciascun percorso di studio. Per conoscere nel dettaglio le discipline oggetto della seconda prova e le quattro materie del colloquio orale, è disponibile un motore di ricerca online. Le informazioni sono accessibili anche nell’area riservata della piattaforma unica.istruzione.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Con la pubblicazione delle discipline della seconda prova e la revisione del colloquio orale, il Ministero dell’Istruzione cambia volto all’esame di Stato.

La prova scritta della maturità 2026 si svolgerà con Latino per gli studenti del classico e Matematica per quelli dello scientifico.

Maturità 2026 il 18 giugno: latino al classico e matematica allo scientifico, cambia l'orale

