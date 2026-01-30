Eros Rossano morto a 47 anni in una scarpata ad Argegno | l’indagine sulle cause del decesso verso l’archiviazione

Eros Rossano, l’operaio di 47 anni di Romentino, è morto il 21 settembre 2024 in una scarpata ad Argegno. La procura sta per archiviare l’indagine: non ci sono prove che ci siano stati incidenti o altri fattori esterni. Rossano era stato trovato senza vita in fondo alla scarpata vicino al cantiere dove lavorava, fuori dalla zona delimitata. La ricostruzione della vicenda non ha portato a ipotesi di foul play o cause sospette, e ora si aspetta l’archiviazione del caso.

Argegno (Como), 30 gennaio 2026 – Eros Rossano, operaio di 47 anni di Romentino, provincia di Novara, era stato recuperato senza vita il 21 settembre 2024, in fondo a una scarpata a ridosso del cantiere in cui stava lavorando, al di fuori della zona cinturata. Ora, al termine delle indagini durante le quali è stato ricostruito come era finito in quel dirupo, il sostituto procuratore di Como Antonio Nalesso ha chiesto l'archiviazione, escludendo qualunque responsabilità di terze persone. La vittima era al lavoro in cantiere di Argegno, zona salita Andrea Brenta, dove i colleghi a un certo punto non lo avevano più trovato.

