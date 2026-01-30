Eroico Rex dopo la caduta nella pietraia dell'AlUla Tour | al traguardo col processo spinoso fratturato

Laurenz Rex, il ciclista belga, ha concluso l’AlUla Tour con una vittura difficile. Dopo un impatto violento tra sabbia e rocce, Rex si è trovato in condizioni disumane per arrivare al traguardo. Era l’unico tra i corridori coinvolti a riuscire a finirla, ma il suo percorso è stato un vero e proprio “processo spinoso fratturato”.

Il belga Laurenz Rex è stato il ciclista che ha subito le conseguenze peggiori dopo il terribile impatto tra sabbia e rocce all'AlUla Tour: unico tra i corridori coinvolti ad arrivare all'arrivo, ma in condizioni disumane. Lo ha fatto con una frattura alle vertebre che lo costringerà ora ad un più che lungo periodo di riposo prima di iniziare la rieducazione.

