Erica Caldarelli eletta Segretaria generale della Filcams CGIL di Como

Questa mattina, durante l’Assemblea generale della Filcams CGIL di Como, Erica Caldarelli è stata eletta nuova Segretaria. La nomina arriva su indicazione della Segretaria generale Filcams Lombardia Antonella Protopapa e dei centri regolatori. Caldarelli prende il posto di chi ha guidato la categoria finora, affrontando un percorso che si è concluso con il voto dei presenti. Ora, la sua sfida sarà rappresentare e tutelare i lavoratori del settore in città e nelle zone limitrofe.

Erica Caldarelli è la nuova Segretaria generale della Filcams CGIL di Como. L'elezione è avvenuta oggi, 30 gennaio 2026, nel corso dell'Assemblea generale della categoria, su proposta dei centri regolatori e con l'indicazione della Segretaria generale Filcams Lombardia Antonella Protopapa e del Segretario generale della CGIL di Como Sandro Estelli. Caldarelli raccoglie il testimone da Fabrizio Cavalli, che lascia la guida della Filcams lariana per assumere l'incarico di Segretario generale della Filcams CGIL di Lecco. L'Assemblea ha espresso un ampio consenso: 32 i voti favorevoli e una sola astensione.

