Eredità di un campione | risarcimento stabilito per i familiari di Astori dopo il decesso in campo

Dopo anni di battaglie legali, i familiari di Davide Astori riceveranno un risarcimento di oltre un milione di euro. L’ospedale di Careggi a Firenze dovrà pagare questa somma, stabilita dopo il decesso improvviso del calciatore durante una trasferta con la Fiorentina nel 2018. La decisione arriva a distanza di diversi anni e chiude una vicenda che aveva scosso il mondo dello sport e non solo.

Il 4 marzo 2026, l’ospedale di Careggi a Firenze ha ricevuto l’ordine di versare un risarcimento di 1 milione e 90mila euro ai familiari del calciatore Davide Astori, deceduto in circostanze drammatiche durante una trasferta con la Fiorentina. Il pagamento, definito provvisionale, è il primo passo di un percorso legale che conclude un lungo iter giudiziario innescato dalla morte del capitano viola, avvenuta all’età di 31 anni. L’evento, avvenuto nella camera d’albergo dell’hotel dove la squadra si trovava in vista della partita contro l’Udinese, scosse il mondo del calcio italiano e internazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

L’ospedale di Careggi a Firenze dovrà pagare più di un milione di euro ai familiari di Davide Astori, l’ex calciatore della Fiorentina morto nel 2018.

L’Azienda ospedaliero-universitaria Careggi di Firenze pagherà più di un milione di euro alla famiglia di Davide Astori.

