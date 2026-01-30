Epica vittoria di Alcarez dopo i crampi Zverev accusa lui e Sinner | Li aiutano è una str… video

Carlos Alcaraz conquista la finale dell’Australian Open dopo una partita lunga e estenuante contro Zverev. Lo spagnolo, nonostante i crampi, ha resistito fino alla fine e ha portato a casa il match in cinque set. Zverev, invece, ha accusato Alcaraz e Sinner di aiuti illeciti, accusandoli di favoritismi. La sfida si è conclusa con un punteggio di 6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 7-5, dopo oltre cinque ore di battaglia.

E’ Carlos Alcaraz il primo finalista dell’Australian Open maschile, primo Slam stagionale. Lo spagnolo, primo favorito del tabellone e numero 1 del mondo si è imposto in semifinale sul tedesco Alexander Zverev, numero 3 del tabellone e del ranking Atp, in cinque set con il punteggio di 6-4 7-6 (7-5) 6-7 (3-7) 6-7 (4-7) 7-5, in 5 ore e 26 minuti al termine di una partita epica. Dopo i primi due set vinti Alcaraz ha accusato crampi nel terzo, chiedendo il medical time-out sul quale Zverev ha duramente protestato con l’arbitro: “Non ha diritto all’intervento medico, volete favorire quei due, è una str. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Carlos Alcaraz ha raggiunto la finale degli Australian Open dopo una partita lunga e difficile contro Zverev.

Durante il match, Alcaraz si è visto costretto a fermarsi più volte a causa di crampi e problemi fisici, mentre Zverev non ha nascosto la sua rabbia e ha chiesto che si rispettassero le regole.

